Polar, un bel cagnone che si merita una casa amorevole • Terzo Binario News

POLAR….UNA CREATURA SPLENDIDA CHE NON INTERESSA A NESSUNO!!! . NON È POSSIBILE CHE NON CI SIA UN CUORE PER LUI!!

Arrivato in canile nell’autunno del 2024 all’età di due anni, una creatura meravigliosa con il suo pelo bianco e due occhi dolci, è giovane e merita di vivere libero e amato da una famiglia.

Un buon carattere, intelligente, fermo a farsi fotografare come se sapesse che da una foto può dipendere il suo futuro.

E IL SUO FUTURO NON PUÒ ESSERE IL BOX!!!

Ha ancora la forza di sorridere ma per quanto tempo?

Chi dona una casa a questa meraviglia con gli occhi da cerbiatto?

Nato il 8 ottobre 2022, in canile dal 8 ottobre 2024, taglia media, si trova in Calabria ma sarà affidato ovunque per una buona adozione previo iter di affido.

Per contatti : infoilmiglioverde@gmail.com o Messenger o tramite messaggi su WhatsApp allo +39 3770953301

È gradita una piccola presentazione.