Podismo: al Città di Ladispoli vincono Buccilli e la Yaremchuk, che abbassa il record • Terzo Binario News

Giunto alla sua quinta edizione, il Trofeo Città di Ladispoli si è confermato come essere già assurto al livello di classica assoluta del panorama italiano sulla distanza dei 10 km.

La prova del litorale laziale, premiata da condizioni climatiche estremamente favorevoli, ha visto la partecipazione di centinaia di corridori per questa edizione dedicata alla memoria di Roberto Minisini.

Ben 647 i classificati, numero davvero eccezionale considerando anche che almeno due terzi delle iscrizioni sono arrivate nella settimana introduttiva, con molti che hanno tenuto conto delle previsioni meteorologiche.

Vittoria per una gloria del podismo laziale, Carmine Buccilli (SS Lazio) dimostratosi competitivo anche sulla distanza breve, lui che è un vincitore anche in maratona e ultra. 32’04” il suo tempo finale, con 48” di vantaggio sul campione uscente Mohammed Zerrad (X-Solid Sport) che comunque ha ampiamente difeso il suo record della corsa. Terzo gradino del podio per il compagno di colori di quest’ultimo, Marco Tarnauceanu a 50”. Distacchi sopra il minuto per Pavel Kastrytsa (FF.GG.Simoni) a 1’20” e Danilo Martin (X-Solid Sport) a 1’48”.

Fra le donne prima piazza per la primatista italiana di mezza maratona Sofiia Yaremchuk (Esercito) che ha preferito il Trofeo Città di Ladispoli piuttosto che tornare alla mezza di Napoli dove aveva stabilito nel 2024 il suo record. Il tempo di 21” abbassa di 20” il primato della corsa appartenente a Sara Carnicelli (Athl.Vaticana), terza a 1’45”. Fra loro, seconda Lucia Mitidieri (Piano ma Arriviamo) a 1’05”. Fuori dal podio la francese Marielle Bertin a 2’26” e Grazia Razzano (Caivano Runners) a 3’44”.

La manifestazione allestita dal Gruppo Millepiedi ha avuto il supporto dell’Amministrazione Comunale di Ladispoli, dello Studio Sofia, del Consorzio Marina di San Nicola. Tanti i volontari sparsi sul percorso e alla zona di partenza/arrivo, impegnati nella gestione di tutti i servizi fino alle premiazioni finali, vissute in un clima di autentica festa. Appuntamento all’anno prossimo, ma nel corso del 2026 ci saranno altre occasioni di sport e divertimento allestite dal sodalizio laziale.