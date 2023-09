"Poco accessibile il nuovo albo pretorio del comune di Ladispoli" • Terzo Binario News

Dei cittadini segnalano la difficoltà di muoversi specie nell’area della sezione Amministrazione Trasparente

Quando la Trasparenza Amministrativa diventa opaca.

Molti lettori segnalano problemi circa la nuova configurazione d’uso dell’Albo Pretorio del comune di Ladispoli e in generale della sezione Amministrazione Trasparente. Una per tutte.

“Egr. Direttore, l’accesso all’Albo Pretorio del Comune di Ladispoli è cambiato, come avrà potuto notare chiunque cerchi la fonte legale di talune decisioni.

Improvvisamente tutto è diventato più macchinoso e sicuramente meno agile da usare.

Inoltre sembra anche poco conforme alla legge rendere anche solo difficoltoso l’accesso a tutti gli atti di una determinata categoria, vedi Delibere di Giunta, andando per anno e non per data.

Infatti sono tutte sparite ancor prima dello scadere dei cinque anni durante i quali debbono essere pubbliche. Per non contare le volte che l’accesso ad atti pubblici viene impedito affermando di non avere il ruolo per poterlo fare, nonostante l’atto sia pubblico.

Ci si potrebbe leggere la volontà di evitare che la gente conosca i propri diritti e sia costretta a macchinosi, e costosissimi accessi agli atti, tutto in barba alla legge sulla trasparenza ed al F.O.I.A. Un “Non disturbate il conducente, mentre fa merenda”.

Lettera firmata

