"Poca cubatura, ristrutturazione negata" e ora gli spazi si moltiplicano: succede a un appartamento di Ladispoli - Terzo Binario News

Un cittadino racconta le sue peripezie circa un appartamento di un condominio di Ladispoli, oggetto di ristrutturazione, a suo dire in maniera anomala.

Voleva vederci chiaro e ha chiesto aiuto a palazzo Falcone, ma ancora non ha ricevuto risposta, a distanza di mesi.

“Nel condominio dove possiedo un appartamento, avviene il miracolo delle moltiplicazioni delle cubature.

Appartamento uso ufficio di pochissimi metri quadrati auto trasformatosi in uso abitativo ricavando il doppio della cubatura e dei metri quadrati con chiusure secondo me abusive e non autorizzate, stanze magiche che appaiono improvvisamente in altri appartamenti, terrazzi che si auto chiudono improvvisamente ed altri miracoli che la curia vescovile o, forse meglio, il comune dovrebbe spiegare.

Ho mandato una mail all’amministratore del condominio ed al Sindaco Grando chiedendogli spiegazioni e lui, gentilmente mi ha suggerito di fare un esposto all’ufficio tecnico oppure alla Polizia locale.

Detto fatto, ho mandato una PEC all’ufficio tecnico ed alla Polizia locale chiedendo di verificare se era tutto a norma, ho ricevuto solo il numero di protocollo e poi nessuna risposta.

Da oltre due mesi sto ancora aspettando che qualcuno risponda alla mia richiesta, e nel frattempo i miracoli continuano a manifestarsi.

Alcuni anni fa, ero interessato ad acquistare il predetto appartamento uso ufficio per trasformarlo in uso abitativo.

Chiesi all’ufficio tecnico del comune di Ladispoli se era possibile, e mi risposero che era impossibile perché i metri quadrati erano pochi per trasformarlo in appartamento uso abitativo, e lasciai perdere.

Ora invece l’ha acquistato un “unto dal signore” che ha compiuto il miracolo, non si sa come ha fatto, della moltiplicazione dei metri quadrati e della cubatura. Avrà dei Santi in Paradiso oppure in Comune?

Come mai è riuscito ad ottenere quello che a me era stato negato?”

