Pneumatici sul greto del Vaccina recuperati da FareAmbiente Ladispoli - Terzo Binario News

Ecco come le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli hanno onorato la giornata sull’Ambiente: togliendo dei pessimi rifiuti come i pneumatici gettati da qualche indecente ominide per disfarsene nel fosso sotto il ponte di via Roma.

La tolleranza nei confronti di questi atti criminosi viene messa fortemente in discussione, perché è possibile gettare questo tipo di rifiuto e persino riciclarlo.

L’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Si” sottolinea l’importanza della cura per la casa comune. Tutti noi siamo chiamati ad avere cura della nostra casa, del nostro Ambiente. Auguri Gaia, noi di FareAmbiente Ladispoli abbiamo tutte le intenzioni di proteggerti.