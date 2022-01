Pneumatici auto, i migliori prodotti 4 stagioni dell'anno - Terzo Binario News

È il momento delle classifiche anche nel settore degli pneumatici, per capire quali sono le tendenze del mercato e dove si stanno indirizzando gli interessi degli automobilisti: stando ai dati di vendita, il segmento più vivace è senza dubbio quello delle gomme all season, in cui si fanno strada alcuni modelli che si contraddistinguono per caratteristiche e performance.

I 10 migliori pneumatici 4 stagioni del 2022

A stilare la graduatoria dei migliori 10 modelli del momento è il noto sito gripdetective, che ha messo insieme i risultati delle varie prove comparative indipendenti eseguite in Europa nel corso dei mesi passati per elaborare la top ten “definitiva” per la stagione invernale 2021/22.

I prodotti di questa classifica sono per lo più legati a brand premium, anche se non manca qualche sorpresa come l’alta posizione di Vredestein, un marchio che si sta facendo conoscere e apprezzare anche in Italia, conquistando anche il consenso degli acquirenti online, come rivelano i dati di euroimportpneumatici.com sulla vendita di gomme all season, che segnalano appunto il costruttore olandese come uno dei preferiti del momento.

Il podio delle all season

Il prodotto dell’anno è però, ancora una volta, griffato Goodyear: si tratta del Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, gomma 4 stagioni che si mette in luce grazie a prestazioni eccellenti, che sfiorano il massimo dei punti in tutti e quattro i test a cui è stato sottoposto.

Il giudizio espresso su questo pneumatico è praticamente unanime, perché tutti i vari tester lo definiscono equilibrato e sicuro in tutte le condizioni, in particolare su bagnato e neve, dove assicura distanze di frenata brevi; molto positivi anche i fattori di resistenza all’aquaplaning e comportamento di guida è dinamico, così come colpisce favorevolmente l’elevato potenziale di chilometraggio, che quindi lo rende un prodotto molto valido dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo. Non manca anche qualche piccolo difetto, comunque, come un comportamento su asciutto che è leggermente inferiore rispetto a quello di altri competitor diretti.

Le prestazioni sull’asciutto rappresentano il neo anche del secondo classificato, il Continental AllSeasonContact, che comunque viene definito uno pneumatico all season con ottime performance in tutte le condizioni. Nello specifico, il modello tedesco ha partecipato a 4 test e conquistato appena un voto medio inferiore appena di 7 decimi di punto rispetto al vincitore Goodyear, e quindi è sicuramente un nome da segnare se dobbiamo cambiare set di ruote. Tra i suoi aspetti migliori si segnalano le ottime prestazioni sulla neve, la risposta spontanea dello sterzo e la sicurezza in caso di aquaplaning.

Chiude il podio una delle novità dell’anno, ovvero il Michelin CrossClimate 2, seconda generazione del famosissimo all season francese: in questo caso, le prestazioni migliori arrivano in condizioni di asciutto, dove questo prodotto vanta quasi un comportamento da pneumatico estivo, a cui si aggiungono un buon handling sul bagnato, una buona resistenza all’aquaplaning e spazi ridotti di frenata sul bagnato, ma anche un comportamento generalmente buono sulla neve (elemento che certifica il miglioramento rispetto alle versioni precedenti). Tra i difetti, però, ci sono un sensibile sottosterzo sul bagnato, una frenata su bagnato a temperature basse non eccellente e un costo superiore a quello dei competitor.

Quali sono le migliori gomme 4 stagioni

A completare la top ten delle gomme all season migliori del momento ci sono poi le citate sorprese: comparando i risultati dei vari test, infatti, risultano molto efficienti gli pneumatici Hankook Kinergy 4S² (quarto posto), ma soprattutto i Vredestein Quatrac e Quatrac Pro (con voti eccellenti e di poco distanti dal podio), che superano i modelli di brand premium come Pirelli Cinturato All Season SF2, Bridgestone Weather Control A005 Evo e Nokian Seasonproof. A chiudere la graduatoria sono poi altri due modelli di marchi emergenti, ovvero Falken Euroall Season A210 e Maxxis Premitra All Season AP3, che confermano come l’evoluzione nel settore degli pneumatici – e in particolare nel segmento dei 4 stagioni – sta coinvolgendo davvero tutti i costruttori e può “accontentare” anche le esigenze degli automobilisti che cercano la sicurezza senza una spesa eccessiva.