Plantari, calzature e ausili ortopedici: come ottenerli gratuitamente con il Servizio sanitario nazionale • Terzo Binario News

Argomento di questo articolo, i benefici che attraverso il servizio sanitario nazionale si possono ottenere in caso si necessiti di plantari, calzature ortopediche e ausili ortopedici.

Sapevi che puoi ottenere plantari, calzature ortopediche, ausili ortopedici e molto altro gratuitamente tramite il servizio sanitario nazionale?

Le forniture tramite la Asl di molto presidi e ausili ortopedici spettano alle persone che hanno un’invalidità, riconosciuta o in attesa di riconoscimento, di almeno il 33% per la patologia per cui è stato richiesto il presidio. E non solo!

Molti altri presidi, tra cui ovviamente plantari ortopedici e talvolta anche calzature predisposte, spettano anche ai minori di anni 18 che ne possono necessitare in caso di prevenzione o correzione della patologia.

A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE?

La domanda per la fornitura di tutto ciò che l’utente necessita va fatta necessariamente a tutte le ortopedie sanitarie CONVENZIONATE con il SSN.

È un presupposto necessario perché si deve essere accreditati dalla Asl come fornitori. Proprio per questo motivo servono infatti dei requisiti necessari e fondamentali per poterlo essere.

COME FUNZIONA?

La prima cosa da fare è andare da un medico specialista PUBBLICO, e non quindi privato, per avere la prescrizione dei presidi che occorrono.

La prescrizione medica va poi portata presso l’ortopedia sanitaria di fiducia CONVENZIONATA, la quale si occuperà di tutte le operazioni necessarie per ottenere l’autorizzazione da parte dell’ufficio protesico della propria asl di appartenenza.

Una volta avuta l’autorizzazione da parte della asl, l’ortopedia sanitaria provvederà alla fornitura dei presidi richiesti.

QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA PORTARE IN ORTOPEDIA SANITARIA?

Per avviare tutta la pratica asl l’utente dovrà consegnare alla sanitaria i seguenti documenti:

-prescrizione medica specialistica dei presidi

-documento e codice fiscale

-verbale di invalidità (per coloro che hanno una invalidità, ovviamente non necessario per i minorenni)

