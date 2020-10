PIzzigallo sindaco di Anguillara: "Grande risultato, complimenti a Cardone" - Terzo Binario News

Dichiarazioni del neo sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo.

“Quello odierno è un grande risultato, che voglio dedicare soprattutto a tutte le persone che hanno lavorato con me in questa campagna elettorale. Senza di loro non avrei potuto raggiungere nulla.

Voglio fare i complimenti al mio avversario, Michele Cardone, che ha lottato fino all’ultimo voto, in una campagna elettorale molto corretta, basata sui contenuti più che sugli slogan, da parte di tutti i contendenti.

Quello di oggi è un punto di partenza, sappiamo che Anguillara ha bisogno di un’amministrazione seria, che affronti i temi, e già da domani saremo al lavoro per il bene della nostra città”.