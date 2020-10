Pizzigallo sindaco di Anguillara: 43 voti di vantaggio su Cardone - Terzo Binario News

I commenti di Minnucci, Silvestroni e Tondinelli

Angelo Pizzigallo è il nuovo sindaco di Anguillara. Ha battuto il candidato del centrosinistra Michele Cardone per appena 42 voti.

Di seguito i commenti degli esponenti politici.

Minnucci: “Con un vantaggio di appena 42 voti su oltre 8200 votanti, Angelo Pizzigallo è il nuovo sindaco di Anguillara. Michele Cardone ha fatto una straordinaria campagna elettorale, dimostrandosi un uomo di grande qualità e spessore non comune. L’amarezza è tanta ma anche la consapevolezza di avere un radicamento popolare notevole . Un GRAZIE ENORME a tutti coloro che ci hanno dato fiducia. Un abbraccio”. Emiliano Minnucci

Silvestroni: “Una bella vittoria al ballottaggio che cancellerà il mal governo dei 5 stelle ad Anguillara. Complimenti e buon lavoro al Sindaco Angelo Pizzigallo. Una vittoria che premia l’unità del centro destra a cui ha sempre puntato Fratelli d’Italia e Enrico Serami con tanto impegno e con capacità” lo dichiara in una nota il deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Tondinelli: ““Faccio i miei più sinceri auguri ad Angelo Pizzigallo nuovo Sindaco di Anguillara Sabazia. La sua elezione è preziosa per costruire un dialogo volto alla valorizzazione del nostro territorio. Ritengo l’amico Angelo una persona perbene e in grado di affrontare con competenza e serietà il ruolo che la maggioranza dei cittadini di Anguillara Sabazia gli hanno affidato. Sono sicuro che saprà agire da buon padre di famiglia. Insieme al Sindaco Pizzigallo potremo proseguire un percorso di sviluppo turistico del lago che sia il più possibile condiviso con gli altri Comuni del circondario. Avanti tutta e buon inizio di percorso politico amministrativo sincero, intenso e all’insegna della trasparenza e legalità. Così in una nota il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli.