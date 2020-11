Più guariti che positivi a Ladispoli, 19 casi a Cerveteri - Terzo Binario News

La Regione Lazio ha comunicato 152 casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 : di questi 23 a Ladispoli di cui 18 sintomatici e 19 a Cerveteri di cui 13 sintomatici

L’Asl Roma 4 precisa che “sono compresi anche i dati del 16 novembre non completamente registrati in quanto gli uffici sono stati chiusi per sanificazione”.

Sono avvenuti tre decessi fuori territorio presso strutture della capitale

Sono guarite 69 persone, di cui 3 a Cerveteri e soprattutto 25 a Ladispoli.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 2748

persone e sono stati effettuati

57712 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 15 novembre è 71236

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 10

Anguillara: 142

Bracciano: 123

Campagnano: 131

Canale monterano : 20

Capena: 78

Castelnuovo di Porto : 90

Cerveteri: 245

Civitavecchia: 323

Civitella San Paolo: 8

Fiano: 123

Filacciano: 1

Formello: 88

Ladispoli : 295

Magliano: 16

Manziana: 20

Mazzano : 52

Morlupo: 104

Nazzano: 12

Ponzano: 9

Riano: 74

Rignano: 66

Sacrofano: 38

Sant’Oreste: 8

Santa Marinella: 80

Tolfa: 15

Torrita T : 17

Trevignano: 23

Si fa presente che nei comuni sotto indicati sono stati comunicati ulteriori positivi da laboratori esterni al territorio, già conteggiati nel totale di cui sopra:

Anguillara, Bracciano, Campagnano, Capena, Castelnuovo, Fiano, Magliano, Mazzano, Morlupo, Nazzano, Riano, Torrita.

Mentre per i seguenti comuni alcuni positivi sono domiciliati in altri comuni:

Canale, Cerveteri, Formello, Ladispoli, Rignano, Sacrofano, Sant’Oreste.

Si fa presente che a Tolfa sono stati tolti due positivi comunicati doppi Al comune di Civitavecchia bisogna aggiungerne 22 che erano stati precedentemente comunicati ma saltati ieri nel database.

Si fa presente che un eventuale disallineamento può essere dato da molteplici fattori.