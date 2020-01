Più controlli su canili e assenza confronto con Amministrazione: le associazioni al tavolo sul benessere animale - Terzo Binario News

Nella Sala del Carroccio nella serata di ieri,mercoledì 29, le associazioni e i cittadini hanno potuto incontrare la politica e fare il punto sulla situazione capitolina. La giornata voluta da Francesco Figliomeni, consigliere capitolino in quota Fratelli D’ Italia, ha visto la presenza bipartisan di Daniele Diaco, presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale del M5S, poiché come ha specificato il consigliere Figliomeni ” l’ argomento benessere animale non deve avere un colore politico”. Presente anche Teresa Bossu’ ,presidente dell’ ordine dei veterinari di Roma.



È stato dato spazio alle associazioni, sono intervenute LAV , ENPA, EARTH, ACL, ANIMALISTI ITALIANI. In particolare è stata rilevata da tutte le associazioni l’ assenza di un tavolo di confronto con l’ amministrazione da quando è presente la delegata al benessere animale che secondo l’ atto di nomina avrebbe dovuto avere un ruolo di coordinamento ma che non ha mai riunito alcun tavolo tematico con i rappresentanti delle associazioni.



Tante le problematiche emerse, dalla scarsità di controlli nei canili/gattili convenzionati alle botticelle ancora presenti sulle strade, alla assenza di politica di gestione dei casi di accumulatori seriali di animali e ancora la situazione incontrollata di volontari improvvisati che danno in adozione cani senza il microchip che così scompaiono dalla possibilità di controlli ufficiali.





EARTH in particolare ha posto l’ accento sul fatto che il nuovo regolamento sul benessere degli animali giace da mesi attendendo l’approvazione del consiglio capitolino e non vengono messe in atto politiche sul benessere animale.

E’ necessaria una attività di prevenzione con una politica di sterilizzazione a tappeto dei cani dei pastori , (i maremmani che affollano i box nei corridoi di Muratella), e dei campi Rom. Necessari inoltre controlli a tappeto dei microchip perché i cani chippati più difficilmente vengono abbandonati o persi finendo in canile.



“Ringrazio il consigliere Figliomeni per questa importante iniziativa” spiega Valentina Coppola, presidente di EARTH “e ringrazio Diaco per averci messo la faccia. Spero che sia l’ inizio di un percorso proficuo per il benessere degli animali e che funga da pungolo per l’ amministrazione che sembra caduta in un preoccupante torpore sul tema della tutela degli animali”.



Pubblicato giovedì, 30 Gennaio 2020 @ 12:35:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA