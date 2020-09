Più collegamenti da metro verso le scuole: dal 14 settembre al via le linee 'S' - Terzo Binario News

Dal 14 settembre, con la riapertura delle scuole, Atac riprenderà il regolare servizio delle linee scolastiche con collegamenti dedicati in specifiche fasce orarie e intensificherà le corse sulle linee ordinarie che servono anche le scuole. Sarà avviato inoltre un monitoraggio quotidiano per rimodulare il servizio in base alle necessità. Da lunedì partiranno anche servizi di trasporto integrativi, le linee “S”, dedicate a potenziare i collegamenti di superficie con alcune stazioni metro in specifiche fasce orarie in entrata e uscita delle scuole.



Queste linee nel loro tragitto effettueranno fermate in prossimità degli istituti. Le linee Ponte Mammolo-Termini e Anagnina-Termini partiranno da lunedì, nel corso della settimana, invece, sarà attivato un terzo collegamento (Battistini-Termini). In questi giorni saranno valutate eventuali fermate aggiuntive e l’istituzione di nuove linee a supporto.

“Obiettivo è diminuire il carico sulle metro per far spostare più agevolmente studenti, docenti e personale che lavora nei plessi scolastici, alleggerendo il servizio metroferroviario, al fine di garantire il rispetto delle norme anti-CoViD. L’Amministrazione dispone di risorse proprie, a recupero dei chilometri non percorsi nel periodo pre-CoViD dall’azienda di Tpl periferico, che impiegherà fino a esaurimento, per poi utilizzare i fondi regionali aggiuntivi, tramite affidamenti coerenti con le nuove discipline d’appalto contenute nel Decreto Semplificazioni”, dichiara l’Assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

Di seguito i percorsi e gli orari delle linee “S”:



linea S1 (su linea B) da Ponte Mammolo a Termini e viceversa, fascia oraria 6.30 – 9.30 e 13.00 – 15.30

linea S2 (su linea A) da Anagnina a Termini e viceversa, fascia oraria 6.30 – 9.30 e 13.00 – 15.30

linea S3 (su linea A) da Battistini a Termini e viceversa, fascia oraria 6.30 – 9.30 e 13.00 – 15.30

Le linee S1 e S2 saranno effettuate a partire dal 14 Settembre, mentre la linea S3 partirà nel corso della settimana.