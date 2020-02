Pitbull maltrattato a Corcolle: intervento di Earth - Terzo Binario News

Ennesimo intervento delle guardie zoofile EARTH, in zona Corcolle. Una segnalazione di un cittadino ha indicato un cane di razza pitbull che veniva tenuto perennemente a catena corta.

L’animale, veniva infatti detenuto dal proprietario legato ad una catena di ferro non regolamentare ed inoltre presentava anche l’amputazione di entrambe le orecchie, una pratica illegale ed estremamente dannosa per il cane che andrebbe svolta esclusivamente per motivi medici e non estetici.

Le guardie hanno quindi hanno provveduto a sanzionare il proprietario e a porre sotto sequestro il cane , avviando contemporaneamente le indagini al fine di raccogliere informazioni utili ad agire anche nei confronti dell’ambulatorio veterinario dove è stata effettuata l’amputazione.

“Le nostre guardie zoofile ricevono moltissime segnalazioni di cani tenuti a catena e spesso si trovano amputazioni estetiche per renderne l’ aspetto minaccioso” spiega Valentina Coppola, presidente di EARTH, “in alcuni municipi di Roma come il VI questo fenomeno è molto presente e bisognerebbe organizzare controlli a tappeto del territorio per sradicare questa pratica barbara ed illegale”.

