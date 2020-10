Piscicoltura, Comitato per il No al contrattacco - Terzo Binario News

Intervento dei Comitati contro la piscicoltura della Frasca

“L’iter che la Biasin afferma di aver avviato durante il mandato dell’Amministrazione Cozzolino in effetti registrò il DINIEGO da parte della stessa proprio a firma dell’ex Sindaco e dell’allora Assessore all’Ambiente, Manuedda.

Il detto parere negativo venne poi trasmesso direttamente al Ministero dell’Ambiente il 17.07.2017 ed era stato espresso a valle di una procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA per la realizzazione di un impianto di pescicoltura offshore la quale si concludeva con una dichiarazione di NON IDONEITA’.

Contestualmente si richiedeva altresì a codesta Ditta titolare dell’impianto, di dare seguito con urgenza, all’esecuzione del provvedimento protocollato nel DVA del 11.07.2014. Tale atto amministrativo disponeva di realizzare piuttosto, presso la già esistente attività di pescicoltura a terra, (VIA N. 680 dal 2003) un efficiente impianto di depurazione.

Prescrizione molto puntuale alla quale codesta Società in modo sistematico e “coerente” non ha mai ritenuto di adempiere.

Infatti invece di realizzare un oneroso depuratore che minimizzasse gli effetti degli scarichi a mare dell’impianto di pescicoltura sito a terra, si è ritenuto più “conveniente” presentare, congiuntamente all’ENEL, un nuovo progetto, per sottrarsi all’adempimento della prescrizione già imposta alla stessa ENEL fin dal lontano 2003 e per l’appunto ribadita nel 2014.

La Nostra ineludibile ed inevitabile decisione, nonché dovere civico, come RETE DELLE ASSOCIAZIONI e Comitato per il NO ALL’IMPIANTO DI PESCICOLTURA OFFSHORE di presentare – congiuntamente al Comune di Tarquinia e al Comune di Civitavecchia – un ricorso al Presidente della Repubblica, nasceva quindi dalla necessità di “denunciare” e censurare un lapalissiano vulnus (difetto) procedurale che la S.V. da persona onesta ed in buona fede, quale crediamo Lei sia, non può (sia pure “in ritardo”) non rilevare.

Nel ricorso presentato si è ritenuto necessario quindi evidenziare una violazione del principio di leale collaborazione; un eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza, nonché una palese e intrinseca contraddittorietà del procedimento amministrativo avviato e concluso dalla Regione Lazio. Al riguardo poi si ritiene opportuno glissare circa le, quantomeno discutibili, modalità di gestione delle relativa Conferenza dei Servizi convocata (dalla medesima Regione Lazio) per la definizione del procedimento amministrativo in questione.4

A titolo meramente esemplificativo, in riferimento alla citata Conferenza dei Servizi, nel ricorso da noi presentato, non solo viene evidenziata la gravissima mancata convocazione del Comune di Tarquinia – il cui litorale viene certamente interessato dall’impatto ambientale, nonché dalle inevitabili e negative ricadute sull’economia turistica, derivanti dalla messa in opera del MEGA IMPIANTO di pescicoltura in parola – ma è stata altresì sottolineata la inaccettabile mancanza dei requisiti necessari ad ottenere la successiva “autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare”.

Codesta Spett.le Società, autorevolmente rappresentata dalla S.V., avrebbe dovuto infatti preventivamente dimostrare (sempre in sede di Conferenza dei Servizi) di essere già in possesso dei requisiti tecnico/giuridico/operativi necessari, non solo ad ottenere la successiva e citata “autorizzazione all’esercizio” ma anche a consentire al Ministero dell’Ambiente di verificare, per quanto di rispettiva competenza, la regolarità e del progetto.

Risulta viceversa che la richiesta per l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto è stata presentata soltanto lo scorso febbraio e che l’esito del sopralluogo, effettuato alla presenza dei funzionari della competente Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di Civitavecchia) ha avuto un esito negativo per totale carenza di elementi “sostanziali” alla accoglibilità dell’istanza … non v’è traccia infatti del molo in concessione per consentire alle imbarcazioni (fondamentali per avviare un’attività di pescicoltura offshore) di operare.

Della presenza di tale concessione, inoltre, era stata data assicurazione (ahinoi ?!?!) in sede di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione dei richiesti 150 ettari di mare della Frasca da parte della Regione Lazio.

L’unico approdo presente, peraltro attualmente in concessione all’ENEL fino al 25.11.2034, non è risultato strutturalmente idoneo per l’ormeggio in sicurezza delle imbarcazioni di cui codesta spettabile Azienda ha dichiarato solamente le caratteristiche tecnico nautiche non avendone neanche la materiale disponibilità in quanto ancora da acquisire.

La Regione Lazio afferma di essere in prima linea per la “protezione e ripristino della biodiversità e la tutela degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”.

Confidiamo sereni pertanto che, a seguito della richiesta di riesame della pratica, supportata da idonei e autorevoli pareri tecnico-scientifici, la stessa si ravveda, nella considerazione che l’impianto andrebbe a collocarsi a poche decine di metri da una Zona Speciale di Conservazione (ex S.I.C.) al cui interno si trovano specie di altissimo pregio naturalistico, oltre naturalmente ai fondali coralligeni presenti.

Esistono già evidenze scientifiche di diverse Università Spagnole, Francesi, Inglesi e naturalmente Italiane che chiariscono il pesantissimo impatto ambientale, che simili impianti hanno sull’ecosistema marino; impatto dovuto essenzialmente all’accumulo ed alla dispersione di feci, cataboliti ed eccedenze di mangimi derivanti dall’attività di un allevamento intensivo.

Allevamento intensivo: di questo si tratta! e per quanto lei, egregio Dott. BIASIN, affermi che il vostro impianto sarà “il meno impattante possibile”, a Civitavecchia questo non basta!

Siamo un territorio già ESAGERATAMENTE ANTROPIZZATO!

Le specie autoctone e la biodiversità ancora miracolosamente presenti, la salubrità dei nostri fondali e della nostra costa, sarebbero gravemente e irreparabilmente compromessi.

Egregio Dott. Biasin, ci asteniamo dal voler tergiversare ulteriormente riguardo le accennate criticità tecnico/giuridiche presenti nel “fascicolo di Vostro interesse”. Gli Avvocati che ci rappresentano, hanno fatto e faranno del loro meglio affinché la verità e la giustizia amministrativa abbiano la meglio nelle sedi a ciò deputate.

Fa specie rilevare tuttavia quanto contraddittorio sia l’atteggiamento pervicacemente da Voi mantenuto riguardo questo malaugurato progetto contro il quale, nostro malgrado, ci vediamo costretti a resistere e, civilmente, a “combattere”; e ciò, paradossalmente, proprio ispirandoci al Vostro CODICE ETICO, ai valori, alle regole di comportamento che esso richiama rammentando, tra gli altri, i principi di tutela della persona e della salute e sicurezza sul lavoro, Legalità, Imparzialità, Trasparenza, ecc.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, La preghiamo sommessamente di non agire in modo avvilente e lapalissianamente contraddittorio fomentando (forse in buona fede ?) ulteriori motivi di lacerazione e divisione nel nostro, già più che offeso e tormentato, territorio; rischiando di alimentare una pericolosa guerra fratricida per una comprensibile ma (forse) inutile difesa di posti di lavoro.

Questa città troppe volte ha già subito analoghi e miserrimi “ricatti occupazionali”, che, alla lunga, hanno sempre mostrato i loro limiti (ambientali) e, talvolta, le loro “indicibili” verità.

Se davvero intende fare impresa (sostenibile e green) a Civitavecchia, perché non prova a proporre e sviluppare congiuntamente al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale, un progetto per un impianto di pescicoltura sostenibile … ma A TERRA ?

Un impianto che sia, produttivo ma anche ecocompatibile, che sia efficiente ma anche sostenibile, che riesca a gestire e controllare al meglio l’inevitabile rilascio di nutrienti (per quanto di alta qualità possano essere), l’immissione di patogeni e residui, nonché di rifiuti e prodotti della decomposizione.

Facendo leva sulle ingenti risorse postate nel Recovery Fund, siamo certi che eccellenti Imprenditori come Lei, sapranno far tesoro di tale imprevista e forse irripetibile misura finanziaria proposta dalla nostra Europa volta a incentivare e promuovere imprese che siano in grado di offrire soluzioni progettuali sostenibili, virtuose, innovative e, soprattutto, non inquinanti.

In quel caso, Lei e la Sua azienda potrete contare non solo sul nostro appoggio, sui 1.719 cittadini che hanno espressamente manifestano la loro contrarietà alla realizzazione dell’impianto offshore ma, ne siamo certi, sul convito sostegno di tutta la cittadinanza.

Comitato No Impianto di pescicoltura offshore – Salviamo la Frasca – Forum Ambientalista – Rete delle Associazioni