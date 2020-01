Piscicoltura, Civitavecchia e Tarquinia disarmate rispetto al progetto - Terzo Binario News

I comuni di Civitavecchia e Tarquinia sono disarmati di fronte all’impianto di piscicoltura che verrà costruito nello specchio d’acqua antistante la Frasca. Vorrebbero intervenire ma non possono perché leggi e procedute li hanno sopravanzati.

Come è possibile che un soggetto istituzionale sia tagliato fuori da una decisione che giocoforza impatta sul territorio? Nel caso del Pincio il problema è a monte: le mancate partecipazioni alle sedute della Conferenza di Servizi della precedente Amministrazione hanno causato il silenzio-assenso e l’assessore Manuel Magliani, nell’ultima seduta non ha potuto fare altro . Ma ormai i giochi erano fatti e per questa ragione il sindaco Ernesto Tedesco neanche ricorrerà al Tar. <È come se provassimo a impugnare una nostra decisione – fanno sapere da piazzale Guglielmotti – perché nell’Aia successivamente approvata dalla Regione c’è il beneplacito del Comune. Giuridicamente la piscicoltura a mare è un impianto regolare, speriamo almeno si possano sollevare obiezioni dal punto di vista tecnico-ambientale”. Ieri sera c’è stato un vertice di maggioranza – senza però il sindaco – nel quale si è toccato anche questa questione visto che coinvolge direttamente l’assessore Magliani. Qualcuno non nasconde di sperare in un intervento “miracoloso” da Tarquinia ma anche da quel fronte la strada appare sbarrata, per ammissione dello stesso primo cittadino etrusco Alessandro Giulivi: Intanto non riesco a capire come il comune di Tarquinia non sia stato coinvolto nella decisione – afferma Giulivi, piuttosto contrariato – per quanto la zona interessata sia di confine. È evidente che l’impatto non lo subisce solo Civitavecchia, ma anche lo specchio d’acqua di San Giorgio per non parlare delle Saline e in questo senso avremmo avuto diritto ad avere voce in capitolo. Sono 150 ettari di mare, una superficie gigantesca e i cittadini avrebbero dovuto partecipare. In ogni caso la questione è al vaglio del nostro ufficio legale dal quale mi aspetto possa scaturire un qualche sviluppo”.