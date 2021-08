Pirata uccide un centauro 26enne e scappa: Roma Capitale gli dà la caccia all'Ostiense - Terzo Binario News

L’incidente nei pressi di ponte Settimia Spizzichino

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute questa mattina per i rilievi di un incidente mortale avvenuto intorno alle 5 in via Ostiense, altezza Ponte Settimia Spizzichino.

A perdere la vita un ragazzo di 26 anni, a bordo di un ciclomotore elettrico. Coinvolto un secondo veicolo che si è dato alla fuga.

Gli agenti dell’ VIII Gruppo Tintoretto hanno acquisito i primi elementi utili a risalire al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso, attraverso la raccolta di testimonianze e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona.

Al momento si sta vagliando la posizione di una persona ma le indagini tuttora sono in corso