Pirata della strada falcia 19enne, è in gravi condizioni al Sant'Eugenio di Roma • Terzo Binario News

Pirata della strada a Porta Furba. Un automobilista ha travolto un ragazzo ed è scappato senza fermarsi a chiamare i soccorsi. L’incidente stradale è avvenuto domenica sera. Grave, il 19enne investito è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

L’intervento degli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 21:30 di domenica 17 marzo all’altezza del ponte ferroviario di via di Porta Furba, fra Torpignattara e Arco di Travertino. Travolto da una vettura che procedeva in direzione della via Tuscolana il 19enne in seguito all’urto è stato scaraventato contro il muro. Grave è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale Sant’Eugenio. Non sarebbe in pericolo di vita.

Eseguiti i rilievi scientifici, gli agenti della municipale hanno cominciato da subito le ricerche del pirata della strada. Elementi utili a rintracciare l’automobilista potrebbero arrivare da alcuni eventuali testimoni che abbiano assistito all’incidente e dalla visione delle telecamere di zona che potrebbero averlo ripreso mentre si allontanava da via di Porta Furba.

A riportarlo è il quotidiano RomaToday