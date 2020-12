“Pippo Baudo è morto” è la notizia apparsa su un sito di gossip. “Succede ogni anno – ha detto il noto conduttore all’AdnKronos, faccio le corna”.

“Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente – ha riferito Baudo all’agenzia di stampa – e non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”.

Foto Facebook Fanpage Pippo Baudo