Piovono tondini di ferro a Primavalle - Terzo Binario News

Tragedia sfiorata a Roma in via Pietro Bembo n. 53,

dove la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra 8/A e l’Autoscala AS/6 per un intervento di soccorso sulla facciata di un palazzo comunale, dove si erano staccati alcuni tondini di ferro, dall’armatura del cornicione di coronamento, cadendo sul tetto di una autovettura bucandolo e sulla via.

Il personale durante l’intervento ha rimosso le ulteriori parti pericolanti e inibito il passaggio pedonale per diversi metri del marciapiede. Sul posto la polizia urbana.