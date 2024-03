Piove nel mercato ittico di Civitavecchia, Nunzi: «Struttura da affidare ai consorzi» • Terzo Binario News

“Ci mancava la pioggia nel mercato ittico, per comprendere la situazione di degrado e decadenza di quello che un tempo era un perfetto sistema commerciale naturale, una luogo storico e di socializzazione per la città intera.

È urgente trovare una soluzione per ridare speranza agli operatori; e forse affidare ai consorzi presenti la totale gestione amministrativa, organizzativa, funzionale potrebbe essere una delle soluzioni, prendendo spunto da uno dei tanti mercati affidati ai consorzi degli ambulanti .

Il mercato ai mercatali; oppure pensare ad un commissario con compiti speciali che in tempi brevi porti a compimento una ristrutturazione che in altre città viene conclusa in un paio di anni.

Dopo quindici (15) anni rientra nella normalità la sfiducia nella politica, ma almeno sapere i tempi certi che mancano alla conclusione”.

Tullio Nunzi