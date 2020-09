Pino pericolante a Civitavecchia rimosso dai Vigili del Fuoco - Terzo Binario News

Stamani alle ore 10 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti con due automezzi, in via Sabatini fronte civico 6 – 8 per albero pericolante.

Un pino alto circa dieci metri, era notevolmente inclinato ed in imminente pericolo di caduta, in quanto l’apparato radicale alla base della pianta, era già parzialmente fuoriuscito dal terreno.

L’instabilità dell’arbusto, ha costretto i VVF a rimuovere completamente l’albero al fine di rendere l’area sicura.

I VVF sono attualmente ancora sul posto. Nessun ferito.