Pino caduto in Piazza dell’Aracoeli, intersezione con via del teatro di Marcello. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale I gruppo Trevi dalle 7.15, per la per messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità di zona.

Ristretta la carreggiata. Allertato il Servizio giardini da parte degli agenti .