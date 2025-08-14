Pino al Mare: settant’anni di ospitalità a Santa Severa, tra storia, prestigio e tradizione familiare • Terzo Binario News

Settant’anni di ospitalità: il “Pino al Mare” di Santa Severa, tra storia, prestigio e tradizione familiare.

Settant’anni sono un traguardo importante, soprattutto se si tratta di un luogo che ha saputo coniugare accoglienza, eleganza e familiarità come l’Hotel Pino al Mare di Santa Severa. Nato negli anni ’50, oggi non è soltanto un albergo, ma anche stabilimento balneare e ristorante, punto di riferimento per chi cerca relax, buona cucina e il fascino di un tratto di costa unico.

Nelle sue stanze e ai tavoli del ristorante hanno trovato ospitalità figure di primo piano della politica e della storia repubblicana italiana: il più volte ministro Paolo Emilio Taviani, l’onorevole Aldo Moro, e ben quattro Presidenti della Repubblica – Carlo Azeglio Ciampi, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano. Non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, che hanno contribuito ad accrescere la fama del “Pino al Mare”.

Eppure, la vera forza di questa realtà è un’altra: migliaia di persone comuni, famiglie, coppie e viaggiatori che, anno dopo anno, hanno scelto di tornare, decretando così il successo pluridecennale della struttura. Perché ogni cliente, per la famiglia Quartieri, non è mai stato “uno dei tanti”, ma unico, degno di stima e rispetto. È questa la filosofia che ha reso grande il “Pino al Mare”: la capacità di far sentire ognuno importante, in un’atmosfera che unisce professionalità e calore umano.

Come scriveva Seneca, “Non è mai troppo presto né troppo tardi per prendersi cura dell’anima”: ed è proprio in luoghi come questo che ci si prende cura del corpo con il mare e del cuore con l’ospitalità.

Settant’anni di storia non sono un traguardo, ma una nuova partenza: perché il “Pino al Mare” continua a essere non solo memoria di un tempo che fu, ma anche promessa viva di futuro, per tutti coloro che vorranno condividere il piacere di sentirsi accolti come a casa, davanti al mare di Santa Severa.