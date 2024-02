Pini tagliati a Tarquinia Lido, accesso agli atti della Bonafoni • Terzo Binario News

“La decisione dell’amministrazione comunale di Tarquinia di abbattere ben 65 pini su viale Mediterraneo è una scelta assurda, per l’importanza che gli alberi e il verde rivestono nelle nostre città e per la rilevanza anche storica di quei pini.

Non a caso, l’abbattimento ha suscitato da subito polemiche e proteste da parte di cittadine e cittadini, consapevoli di quanto fondamentali siano le alberature in una città.

È proprio per comprendere le ragioni di questa decisione e per verificare le modalità in cui il taglio dei pini è stato portato a termine, che nei giorni scorsi ho presentato al Comune di Tarquinia una richiesta di accesso agli atti.

Mi auguro che dall’esame degli atti assunti possa poi svilupparsi un dibattito a livello cittadino, soprattutto per restituire a Tarquinia quel verde che è stato strappato alla comunità, senza un’adeguata condivisione”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.