"Pini a Ladispoli in via di estinzione" - Terzo Binario News

Un cittadino si lamenta per il futuro dei pini di Ladispoli.

“I Pini di Ladispoli. Ecco perche’ non ne restera’ uno solo. Aree private vengono abbattuti per far posto a nuove costruzioni o perche’ non graditi ai proprietari, senza alcun problema. Aree pubbliche vengono abbattuti perche’ – colpiti da malattie- creano bozzi sull’asfalto.

Disattesi i principi e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale per la tutela del verde e delle alberature (Delibera Consiglio Comunale n 35/1999 e 81/2001), compreso l’obbligo di vigilanza e difesa sanitaria. La cura e’ l’abbattimento. I ceppi delle piante malate restano a terra, mentre dovrebbero essere eliminati con i dovuti accorgimenti fitosanitari. Nulla. Eppure sta scritto nel Regolamento.

Eliminati senza se e senza ma quelli che sollevano l’asfalto. Inesistente l’ autorizzazione del fantasmagorico Ufficio Ambiente Comunale, un ectoplasma. Non troverete alcuna autorizzazione ne’ perizia in atti. E’ sufficiente una delibera di spesa per le asfaltature per avallare gli abbattimenti. Via.

Sanzioni mai applicate, regolamenti ignorati. I pini domestici non sono neanche ricompresi tra le specie dell’allegato (A) del regolamento comunale del verde tra le quali scegliere le specie che si avrebbe l’obbligo di ripiantumare.

E nonostante che, per questo, i pini urbani e limitrofi oggi rimasti a Ladispoli siano gli ultimi in via di estinzione, e quindi ancora piu’ preziosi, essi vengono invece abbattuti al minimo pretesto, piuttosto che salvaguardati. Di questo qualcuno dovra’ risponderne. State modificando il paesaggio”.