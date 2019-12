Pineta Sacchetti: non consegna l'incasso, calci e pugni al proprietario di un pub poi danneggiano il locale - Terzo Binario News

Botte al titolare di un pub, poi la fuga. Gli agenti del Reparto Volanti la scorsa notte scorsa hanno arrestato un 31enne di origini pugliesi. Il ragazzo, insieme ad altre persone, la cui identificazione è tuttora oggetto di indagine, sono entrati in un pub, in zona Pineta Sacchetti. Al rifiuto del proprietario di consegnargli i soldi dell’incasso, lo hanno colpito con calci e pugni. Non contenti gli hanno lanciato contro alcune bottiglie di vino.

I giovani, dopo aver danneggiato il locale, sono fuggiti verso circonvallazione Aurelia. Gli agenti della Volante, apprese le descrizioni dei rapinatori, si sono lanciati all’inseguimento del gruppetto, che nel frattempo si era disgregato. I poliziotti hanno poi bloccato il 31enne dopo poche centinaia di metri.