Pineta della Frasca nel degrado tra rifiuti abbandonati, la denuncia di un cittadino • Terzo Binario News

“Salve volevo portare voce a qualcosa di osceno dir poco” così scrive un cittadino reduce da una giornata in quello che dovebbe essere un patrimonio naturale da curare e amare, la pineta della Frasca.

E continua: “Gente incivile senza scrupoli. Purtroppo non essendo nessun controllo i furbetti ne approfittano. Sporcizia ovunque discarica a cielo aperto. Per non parlare delle Buche, anzi Voragini lungo il percorso di transito.

Una Vergogna tenere così. Qualcosa che si potrebbe valorizzare e portare più turismo. Valorizzando il Territorio con piste ciclabili sicure. Possibilità di passeggiare in sicurezza. La Frasca merita molto di più.

Tutto il litorale andrebbe valorizzato. Per non parlare della spiaggia di San’Agostino ancora allo stato brado. Nel 2022″.

Le foto sono scattate Domenica 3 luglio.