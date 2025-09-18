Pimpa e Ulisse, una micetta e un cagnolone che aspettano chi li porti a casa • Terzo Binario News

Abbiamo chiamato PIMPA questa tenera gattina nata nata 5.6.2025.PIMPA è stata recuperata a Milano nel motore di un’auto il 5.9.2025
E’ vaccinata, microchippata
Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della
Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)
E qui c’è pure lui, Ulisse.
ULISSE lupetto timidone è nato 1.3.2022.
E’ di taglia media, schivo ma sta imparando a giocare e a fidarsi dei volontari.
ULISSE E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA