Pimpa e Ulisse, una micetta e un cagnolone che aspettano chi li porti a casa • Terzo Binario News

 Pimpa e Ulisse, una micetta e un cagnolone che aspettano chi li porti a casa

Pimpa e Ulisse, una micetta e un cagnolone che aspettano chi li porti a casa

Set 18, 2025 | Senza categoria

Abbiamo chiamato PIMPA questa tenera gattina nata nata  5.6.2025.PIMPA è  stata recuperata a Milano nel motore di un’auto  il  5.9.2025 

E’ vaccinata, microchippata

Venite a conoscerla, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
E qui c’è pure lui, Ulisse.


ULISSE  lupetto  timidone   è nato 1.3.2022.

E’ di taglia media,  schivo  ma sta imparando a giocare e a fidarsi dei volontari.

ULISSE E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA