"Pillole di psicologia", a Tarquinia si parla dei disturbi dell'alimentazione • Terzo Binario News

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e la sinergia tra psicologo e nutrizionista saranno al centro del terzo appuntamento di “Pillole di psicologia”, sabato 11 febbraio, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto nel centro storico di Tarquinia.

A parlarne la psicoterapeuta famigliare Claudia Rossetti, promotrice degli incontri, e la biologa-nutrizionista Domizia Brandi. I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono determinati da diverse cause che possono essere di natura biologica, psicologica, sociale legati a loro volta da fattori scatenanti come situazioni particolari di stress.

“In questo ambito così complesso, dove spesso giocano un ruolo importante i social, in modo particolare per i giovani – sottolinea la dottoressa Rossetti -, la diagnosi precoce e il trattamento multidisciplinare diventa molto importante per avviare un percorso di cure appropriate. In questo ambito la collaborazione tra psicologo e nutrizionista è determinante. Con la dottoressa Brandi, cercheremo di approfondire, per quanto possibile, questi temi e di sensibilizzare le persone su una problematica molto più diffusa, purtroppo, di quanto si possa credere”. Organizzato in collaborazione con l’associazione PerformA, il ciclo di incontri “Pillole di psicologia” ha il contributo economico del Comune di Tarquinia e il patrocinio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas).