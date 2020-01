Pigneto: violano divieto di dimora, due in carcere - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno rintracciato e arrestato due cittadini del Senegal di 38 e 39 anni, con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora.

I due, con precedenti per spaccio, furono arrestati dagli stessi Carabinieri lo scorso mese di novembre mentre, in zona Pigneto, stavano cedendo alcune dosi di marijuana ad una loro “cliente”.

Nei confronti dei pusher, già colpiti dalla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma, i miltari hanno ottenuto dall’Autorità Giudiziaria l’aggravamento del provvedimento a causa delle reiterate inosservanze documentate.

Ieri pomeriggio, i militari hanno nuovamente incrociato i cittadini senegalesi in via Ascoli Piceno, al Pigneto, notificandogli l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha sostituito il divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere. Per i due “soci”, quindi, si sono spalancate le porte di Regina Coeli.