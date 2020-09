Pietralata: tentano furto, trovati sotto il letto - Terzo Binario News

Due romani – rispettivamente di 39 e 33 anni, entrambi con precedenti – sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

La coppia – alle 2,57 di ieri notte – sono stati sorpresi in flagranza dagli agenti del commissariato Sant’Ippolito, in un appartamento situato in via Piero Aloisi, zona Pietralata.

La curiosità è che sono stati trovati sotto il letto. I due hanno provato a giustificarsi, dicendo che c’era una perdita di acqua.