Pierini: "Dissenso verso il Pd non sarò la stampella della maggioranza" - Terzo Binario News

“In merito a recenti articoli pubblicati da varie testate mi vedo costretto a precisare una cosa che chi ha ascoltato il mio intervento, invece di pensare alle strumentalizzazioni, sicuramente avrà colto: l’atto politico che ho fatto nell’ultimo consiglio comunale di votare favorevolmente al piano integrato e di uscire dal gruppo del partito democratico per il dissenso nella linea politica non significa in nessun modo il mio passaggio al ruolo di stampella della maggioranza e ben che meno ad una scelta di campo.

La mia scelta trova le uniche motivazioni nella coerente politica che ho sempre promosso negli anni volta allo sviluppo ragionato e sostenibile della città ed alla creazione di nuove opportunità economiche per i suoi cittadini. Sottolineo che sempre in tema di coerenza tornerò a formare il gruppo Ladispoli Protagonista , gruppo presente già ad inizio consiliatura in quanto il seggio che occupo appartiene alla lista civica da me costituita alle scorse elezioni comunali dal nome “protagonisti con pierini sindaco” .

Per finire con le parole del maestro Califano, tutto il resto è noia”.

Marco Pierini