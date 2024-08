Piendibene al Museo del Forte Michelangelo • Terzo Binario News

Questa mattina, il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, accompagnato da tutta la sua Giunta, ha effettuato una visita istituzionale presso il Forte Michelangelo.

Alla visita hanno partecipato anche il Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Comandante Michele Castaldo, la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, Dott.ssa Lara Anniboletti, e la Delegata del Sindaco al Forte Michelangelo, Ivana Puleo.

L’incontro, organizzato per valutare le condizioni della struttura e stabilire le procedure necessarie per la realizzazione del futuro Museo del Mare all’interno del maschio del Forte, ha visto la partecipazione attiva di tutti gli enti istituzionali coinvolti.

Il Museo del Mare sarà dedicato a celebrare il profondo legame tra Civitavecchia, e il mare, crocevia di culture e popoli, ribadendo l’importanza di questo patrimonio per la comunità locale.

Presente alla visita anche l’archeologo marino Mario Palmieri, il cui lavoro farà parte dell’esposizione del Museo del Mare. Le sue creazioni includono imbarcazioni di epoca romana in scala. Nel museo troveranno posto anche esposizioni di accorgimenti tecnici per navigazione risalenti all’ romana, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e immersiva nel mondo marittimo dell’antica Roma.

“L’istituzione del Museo del Mare rappresenta uno degli obiettivi della nostra amministrazione,” ha dichiarato l’Assessore al Turismo del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi. “Questo progetto si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione delle risorse storiche e archeologiche del nostro territorio, che coinvolgerà tutte le istituzioni con l’obiettivo di promuovere il turismo locale e creare un sistema integrato di mete culturali. Oltre al Museo del Mare, il nostro piano include anche il Museo Civico, le Terme Taurine e tutte le meraviglie storiche che Civitavecchia ha da offrire.”

L’Assessore Alessi ha insistito sull’importanza di creare una sinergia tra le amministrazioni locali e gli enti culturali per mettere a disposizione del pubblico, sia cittadino che turistico, un vero e proprio circuito di turismo di prossimità e oltre. “Crediamo fortemente che, attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale, Civitavecchia possa diventare un punto di riferimento per il turismo di prossimità e non solo” ha aggiunto Alessi.

L’incontro odierno segna un importante passo avanti nella realizzazione di questo ambizioso progetto: un passo nella direzione di rendere Civitavecchia una destinazione culturale e turistica di eccellenza.