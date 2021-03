Piendibene a Tedesco: "Rimuova la delegata no vax, nomina inopportuna" - Terzo Binario News

Intervento del capogruppo Pd sulla rappresentante del sindaco alle mense Gigliola Medici

“Ho ritenuto di dover scrivere queste due righe in relazione a numerose segnalazioni di un comportamento certamente incompatibile con una delega del primo cittadino.

Si tratta di una signora da Lei delegata a rappresentarci presso le mense scolastiche (immagino con funzioni di controllo anche se sinceramente ignoravo questa figura).

In questi giorni molte persone mi hanno inviato foto di post e “screenshot” della fervente attività della signora sui social che, oltre a pesanti insulti alla classe politica (senza distinzioni in verità) e la dichiarata fede “no vax”, ritiene di doversi distinguere con manifesti apertamente ispirati allo stile e agli slogan ventennio fascista.

Ritengo certamente che la Città abbia oggi problemi molto seri ed emergenze che incombono incessantemente ma trovi il tempo di liberare la signora, che non nomino per questioni di visibilità, dalla responsabilità di una delega del sindaco per consentirle di dare sfogo alla sua creatività senza dover rendere conto di una responsabilità indotta da una Sua nomina”.

Il capogruppo PD Marco Piendibene