Picchiato e rapinato da una escort • Terzo Binario News

Frattura nasale per uomo di 78 anni: la sua denuncia raccolta dalla Polizia, che indaga

La frattura nasale – prognosi 15 giorni dopo essere stato medicato all’ospedale San Giovanni – un segno sulla fronte, il furto di oro e argenteria. E un appuntamento finito male. Questa la storia che arriva dalla zona Appio: vittima un uomo di 78 anni.

L’anziano, secondo quanto raccontato ai poliziotti, ha contattato una escort su un sito on-line. La donna è poi giunta a casa del 78enne. Come raccontato da quest’ultimo agli agenti, è stato aggredito dalla escort. Non solo: ha riferito di essere stato rapinato (il bottino è da quantificare). L’uomo, peraltro, non ricordava se il tutto fosse accaduto la mattina del 24 maggio o la sera prima.