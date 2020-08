Picchiata da più persone con calci e pugni poi subisce approccio sessuale - Terzo Binario News

Una lite in famiglia finisce con un uomo arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale e rapina; nello stesso contesto altre 2 persone sono state denunciate in stato di libertà.

Nella tarda serata del 2 agosto, le pattuglie dei commissariati di Velletri e Genzano sono intervenute in soccorso di una donna che gridava aiuto in una piazza centrale di Velletri. La vittima, dolorante al ventre, con vari graffi su tutto il corpo e i pantaloncini slacciati, ha raccontato che dopo una lite con una sua connazionale è stata malmenata con calci e pugni da più persone.

Inoltre, mentre cercava di scappare, uno degli aggressori l’ha raggiunta e, dopo essersi denudato, ha cercato di spogliarla ed ha iniziato ad urlare che voleva violentarla. B.M., queste le iniziali dell’aggressore, le ha strappato una collanina in oro.

Le grida della donna hanno messo in fuga il 41enne originario della Romania, che è andato a nascondersi nella sua abitazione -di fatto poco distante da dove si sono svolti i fatti- dove è stato trovato dai poliziotti.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dove le sono state diagnosticate varie fratture alle costole con una prognosi di almeno 40 giorni.

B.M. è stato arrestato e condotto a Regina Coeli mentre altri 2 suoi connazionali, ovvero coloro i quali avevano partecipato al pestaggio, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali gravi.