Picchia la moglie davanti ai figli minori e le ruba il cellulare • Terzo Binario News

Un nigeriano di 48 anni arrestato dai carabinieri; era stato già denunciato dalla convivente e condannato in primo grado per analoghi episodi

Ha picchiato la moglie davanti ai figli e le ha anche rubato il cellulare. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, su delega della Procura della Repubblica di Velletri hanno notificato un’ordinanza del Gip del Tribunale di Velletri la custodia cautelare in carcere, a carico di un cittadino nigeriano di 48 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari e rapina.

Il provvedimento restrittivo recepisce la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Velletri a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati dopo un intervento eseguito presso un’abitazione di Monte Compatri, lo scorso 21 giugno, per una lite tra l’uomo e la donna convivente.

La donna in quella occasione denunciò costanti percosse subite ad opera dell’uomo, in presenza dei figli minori e nel cui contesto le avrebbe anche sottratto il telefono cellulare. Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine a carico dell’uomo, che era stato già denunciato dalla convivente e condannato in primo grado per analoghi episodi. Rintracciato presso il suo domicilio gli è stata notificata l’ordinanza e condotto presso la casa circondariale di Velletri.