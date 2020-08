Picchia la madre e il padre: vuole i soldi per la droga - Terzo Binario News

Minacciava i genitori anche armato di coltello, arrestato 40enne romano

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, a conclusione di attività d’indagine, hanno arrestato un 40enne romano, senza occupazione e già noto per precedenti reati, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 26 agosto 2020 dal Tribunale ordinario di Roma – Sezione Gip, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

I militari hanno portato alla luce numerosi episodi di violenza fisica e verbale commessi dall’uomo nei confronti dei genitori conviventi. Nello specifico, l’arrestato, soggetto tossicodipendente, allo scopo di ottenere giornalmente delle somme di denaro per l’acquisto di droga, picchiava e minacciava ripetutamente le vittime, anche utilizzando coltelli da cucina.

Il 40enne è stato rintracciato presso la propria abitazione e poi tradotto nel carcere di Velletri, come disposto dall’Autorità Giudiziaria