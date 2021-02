Picchia compagna e poliziotti: arrestato un rumeno a Boccea - Terzo Binario News

Ieri pomeriggio gli agenti della Sezione Volanti, diretta Marco Sangiovanni e del XIII Distretto di Pubblica Sicurezza “Aurelio”, diretto da Alessandro Gullo, hanno arrestato C. M. G. cittadino romeno di 38 anni in via Boccea all’altezza dell’incrocio con via Urbano II.

La segnalazione è giunta da un uomo che ha riferito di aver raccolto le indicazioni mimate di una donna che lo pregava di chiamare, probabilmente, il 112 per chiedere aiuto. La vittima si trovava nei pressi della fermata dell’autobus in compagnia di C. M. G. che le urlava contro, aggredendola sia fisicamente che verbalmente.

I due, saliti sull’autobus sono stati raggiunti dagli agenti che hanno trovato la donna tremante e l’uomo che, probabilmente sotto effetto dell’alcool, si è scagliato contro di loro, minacciandoli e tentando di aggredirli. Accompagnata in ospedale la donna, che ha riportato un trauma contusivo facciale, è stata giudicata guaribile in 15 giorni.

Questa, che ha riferito di essere vittima di aggressioni da 5 anni, è stata accompagnata presso il XIII Distretto Aurelio e con non poco timore ha deciso di sporgere denuncia.

Al termine degli accertamenti C.M.G., è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e maltrattamenti.