Piazzale del Verano: ruba in un ufficio dell'istituto di Medicina Legale - Terzo Binario News

Era riuscito a penetrare in uno degli uffici dell’Istituto di Medicina Legale de “La Sapienza” di piazzale del Verano, dove ha rubato un telefono cellulare e un PC portatile. Il ladro – un 28enne di origini siciliane, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti – stava scavalcando la recinzione metallica che delimita la struttura quando è stato visto da una pattuglia i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in transito proprio in quel momento.

Dopo un improbabile tentativo di fuga a piedi il 28enne è stato bloccato e ammanettato. Nel suo zaino è stata rinvenuta la refurtiva che è stata interamente restituita al legittimo proprietario.

Il giovane ladro, accusato di furto aggravato, verrà processato con rito direttissimo nelle aule di piazzale Clodio.