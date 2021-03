Piazza Venezia: manifestazione ambulanti - Terzo Binario News

Piazza Venezia, chiusure in atto per manifestazione ambulanti. Impegnate almeno 20 pattuglie Polizia locale.

Intorno alle ore 7 intervento agenti Polizia locale I Gruppo Trevi unitamente a ps ordine pubblico per manifestazione protesta operatori commerciali ambulanti con circa 150 furgoni.

Al momento sul posto impegnate almeno 20 pattuglie della polizia locale, sopraggiunte anche dei gruppi territoriali limitrofi, per provvedere ai servizi di viabilità nella zona e per circoscrivere la l’area intorno la piazza.