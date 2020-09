Piazza Santa Cecilia, "rifacimento lastricato atteso da oltre due mesi"- Terzo Binario News

“Ci siamo recati presso Piazza Santa Cecilia dove da diverse settimane è iniziato in un punto della piazza il rifacimento della pavimentazione, ma a detta dei commercianti e cittadini della zona gli operai hanno lavorato per circa due giorni al cantiere per poi arrestarsi. Parliamo di un angolo di Roma storico e caratteristico pertanto la classica “nastrata” che delimita l’area di cantiere deturpa notevolmente anche la bellezza della basilica di Santa Cecilia in Trastevere”. Così in una nota Daniele Catalano Coordinatore Lega Giovani Roma e Alessandra Costantini Responsabile Comunicazione Lega Giovani Roma.

“Ci chiediamo perché l’amministrazione Raggi e il Municipio I amministrato dalla Alfonsi debbano sempre manifestare la propria incompetenza e sciatteria, anche qualora fossero lavori appaltati ad altri enti siamo convinti che una seria amministrazione locale debba vigilare e pungolare queste situazioni”.

“Invieremo una nota di sollecito agli organi competenti per avere informazioni sul fine lavori del rifacimento di parte della piazza”