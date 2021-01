Piazza Maestre Pie è la via più bella di Tolfa 2020 - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Nonostante il distanziamento, le mascherine e le limitazioni Covid anche quest’anno si è tenuto il concorso per la via più bella, ovvero meglio addobbata per il Natale. L’iniziativa è ormai un appuntamento annuale per il Centro anziani del paese collinare che l’organizza insieme al Comune.

La locandina che la pubblicizzava è stata affissa a novembre e il 20 dicembre la commissione ha girato per le strade per verificare l’impegno dei cittadini, forse quest’anno un po’ meno stimolati come reazione alla situazione che si sta vivendo. Tre le location prese in considerazione in pieno centro storico: via del Macello, via del Bagno (vincitrice dello scorso anno ) e poi piazzetta e via Maestre Pie che l’estate scorsa s’aggiudicò la vittoria dell’analogo concorso per la via meglio decorata con i fiori.

Qui la commissione ha apprezzato l’inventiva e la collaborazione dei residenti che hanno eseguito addobbi realizzati a mano e anche usato materiali di riciclo, ed infatti la targa di “Via più bella” è stata assegnata proprio all’angolo intitolato alle Maestre Pie, piazza e via. Una menzione particolare per un condominio di via Annibal Caro 172c: qui gli abitanti hanno creato una atmosfera da vero villaggio di Babbo Natale, sia fuori che dentro l’atrio, con tanto di cassetta per posta a Santa Claus. Causa le restrizioni Covid e il maltempo, la cerimonia di consegna della targa si è tenuta nel pomeriggio di sabato 9.