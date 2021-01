"Piazza Giovenale, così non è normale": striscione contro l'abbandono dell'area giochi - Terzo Binario News

<2Piazza Giovenale, così non è normale”. È apparso uno striscione di 10 metri, firmato dai Giovani Democratici del Municipio XIV, per denunciare lo stato d’abbandono dell’area giochi, con specifico ordine al muro di recinzione di uno dei suoi lati.

“Da circa 3 anni lo stato manutentivo di Piazza Giovenale è andato via via peggiorando. Da un’iniziale transennamento, ci ritroviamo dopo tutto questo tempo con un problema sempre più grande, in ragione dell’assenza di alcun intervento specifico. L’uso dell’area giochi continua dunque a svolgersi nell’alea della pericolosità, al punto da avere dubbi circa l’agibilità della stessa. L’unico intervento fatto in questi anni è stato aggiungere metri di rete di recinzione” così commenta Chiara Buonopera, giovane democratica.

“Gli stessi ritengono paradossale la proposta fatta circa 6 mesi fa da parte del Dipartimento comunale competente, d’accordo con il Municipio, di procedere ad una raccolta fondi fra privati per provvedere alla sistemazione, rigettando qualsiasi ipotesi di restrizione dell’area giochi, quale extrema ratio nell’impossibilità di intervenire. “I problemi di competenza o di fondi – aggiunge la Buonopera – non possono ricadere sui singoli residenti per così tanto tempo”

“Con la presentazione dell’ultimo bilancio, l’attuale amministrazione ha ipotizzato un’economia di bilancio basata su ipotesi di taglio al sociale, anche a vantaggio di numerosi interventi pubblici, tra i quali però questo non sembrerebbe rientrare” aggiunge Lorenzo De Santis per il Pd Balduina. “Riteniamo che ricada sull’amministrazione attuale l’espansione dell’area oggetto di rovina, data la totale inerzia in questi anni, chiedendo un immediato intervento di riparazione, e premettendo che la sistemazione nella scorsa estate dei giochi presenti nell’area, abbia costituito un lavoro tanto utile quanto superfluo se poi l’area mantiene la sua pericolosità a tempo indeterminato” conclude lo stesso De Santis.