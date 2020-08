Piazza Brahms: forzano la serratura, due sorelle scovate nella casa popolare - Terzo Binario News

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato due sorelle nomadi di 20 e 48 anni, per violazione di domicilio in corso.

Le due, giovedì 27 agosto, si erano introdotte – mediante forzatura della serratura d’ingresso – all’interno di una casa popolare, in piazza Brahms.

Alcuni condomini, sentito strani rumori, hanno immediatamente contattato il 112 e in pochi minuti i militari sono intervenuti, bloccandole. Le due donne si trovavano in casa senza alcun titolo, motivo per cui, nei loro confronti, è scattata la denuncia in stato di libertà.