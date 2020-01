Piano Neve: come funziona - Terzo Binario News

“In molti di voi si preparano al rientro dalle vacanze per le festività ed è bene informarsi sulle condizioni della viabilità. Lo potete fare sul nostro sito dove è disponibile il piano neve con indicazioni utili per prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione dovute al maltempo e tante altre informazioni per viaggiare senza inconvenienti https://www.poliziadistato.it/art…/1815df2133e68b66211241035“. Questo quanto riferisce la Polizia di Stato sulla sua pagina Facebook.



“Si raccomanda inoltre di controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici per la propria e altrui sicurezza. La superficialità e l’imprudenza sono spesso la causa degli incidenti. Buon rientro in sicurezza”.