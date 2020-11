Piano investimenti a Manziana: oltre due milioni di euro, subito bonifica e rifacimento delle tubature rete idrica - Terzo Binario News

Il sindaco Bruni: “Previsti interventi anche alla rete fognaria”

Si è svolta venerdì 27 novembre, in via telematica, la conferenza dei Sindaci di Acea Ato 2: tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del piano di investimenti per il prossimo triennio.”Conosciamo tutti lo stato in cui versa la nostra rete idrica – commenta il Sindaco di Manziana, Bruni – e, proprio alla luce di questo, reputo fondamentale l’approvazione del piano di investimenti del prossimo triennio che riserva a Manziana più di due milioni di euro”.

“Grazie a questa programmazione sarà possibile realizzare interventi importanti che andranno a migliorare la qualità generale del servizio. Solo per il prossimo anno verranno bonificati e rifatti quasi 2 chilometri di tubature. A quanti diranno “ma la rete idrica andrebbe rifatta tutta!” rispondo con la mia solita schiettezza: per rifare una rete idrica come la nostra servono milioni e milioni di euro e non è un progetto realmente e concretamente realizzabile a breve termine. Si può agire come si sta facendo negli ultimi anni: monitorando i guasti ed intervenendo nelle zone più critiche, in maniera puntuale e ovviamente presentando un programma di sviluppo pluriennale. In quello appena approvato sono previsti anche interventi sulla rete fognaria, oltre che l’installazione di un potabilizzatore presso il campo pozzi La Dolce”.

“Abbiamo, infine, richiesto il ripristino totale della carreggiata stradale nei luoghi di intervento. Durante la conferenza dei Sindaci è stato anche approvato un importante emendamento che prevede, alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19, l’estensione del Bonus Idrico. Come Sindaci, in rispondenza al ruolo che ricopriamo, abbiamo portato in conferenza la voce dei nostri Cittadini – continua il Sindaco Bruni – Il numero di nuclei famigliari che si stanno rivolgendo ai servizi sociali è aumentato ovunque e servono quindi misure straordinarie di aiuto”.

“Per questo nell’emendamento abbiamo portato i fondi destinati al bonus idrico integrativo a quota 17 milioni (a fronte degli 8 previsti), prevedendone l’accesso anche a coloro che hanno subito problematiche generate dall’emergenza Covid. A questo strumento, in via straordinaria, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di accedere, oltre alla valorizzazione ordinaria, ad un ulteriore importo una tantum fino a tre volte la valorizzazione ordinaria per coprire le morosità pregresse. Il tempo che stiamo vivendo è difficile e stiamo facendo tutto il possibile per trovare strumenti e risorse di supporto per aiutare coloro che sono più in difficoltà.”