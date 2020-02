Piano freddo, nuovo centro accoglienza in via Sabotino - Terzo Binario News

Presentato il nuovo centro di accoglienza per il Piano Freddo del Municipio di Roma Centro. E’ in via Sabotino 4, nel quartiere della Vittoria, in un immobile comunale di competenza municipale, ed è stato realizzato all’interno di locali ristrutturati grazie all’intervento di ACER.

La nuova struttura sarà gestita da personale e volontari della Croce Rossa di Roma, che provvederà anche a fornire cena e prima colazione agli ospiti, ed è in grado di accogliere per la notte 12 persone.

Con questo secondo centro di accoglienza, aperto fino alla fine di marzo, si aggiungono 12 posti ai 25 già operativi dallo scorso dicembre presso l’analogo centro di via Guicciardini all’Esquilino.

“Oltre a un ricovero dignitoso e pasti caldi”, spiega una nota del Municipio, “attraverso proposte innovative e servizi di secondo livello, tarati sui bisogni individuali, si cerca di garantire alle persone accolte percorsi di cura e inclusione”. Percorsi che prevedono “colloqui con gli assistenti sociali del Municipio, la verifica di eventuali diritti inespressi, l’inserimento in percorsi di formazione per chi lo desidera”.

“Una modalità”, prosegue il Municipio, “che ha già prodotto riscontri positivi, con persone che hanno scoperto di avere diritto alla pensione o che hanno trovato un’occupazione. Tutto questo è stato possibile grazie a una stretta e proficua collaborazione con la vasta rete di assistenza e solidarietà da sempre attiva a Roma”.