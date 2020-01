Piano Freddo a Roma , disponibili anche 20 posti a Termini e 35 alla stazione Tiburtina - Terzo Binario News

“Per le persone senza fissa dimora saranno a disposizione ulteriori 20 posti (ampliabili fino a 35) presso la stazione Termini e altri 35 presso la stazione Tiburtina, tutti ad accesso libero fino ad esaurimento. Vogliamo continuare a dare segnali di attenzione e di vicinanza a quanti vivono in condizioni di particolare fragilità aumentando il numero di posti disponibili, da aggiungere ai 450 già operativi dall’avvio del Piano Freddo considerando che ulteriori 150 posti sono in fase di attivazione nel quadrante sud/sud-est della Capitale”. Così Veronica Mammì, assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale.

“Voglio ringraziare Ferrovie dello Stato e – in particolare – la società Grandi Stazioni per la sensibilità dimostrata nel mettere a disposizione spazi, vigilanza e servizi in un periodo dell’anno in cui il freddo è particolarmente intenso; la Protezione civile di Roma Capitale, per la garanzia dei presidi (qualora l’emergenza dovesse raggiungere picchi più importanti verranno comunque attivate risorse umane e operative accreditate presso il Dipartimento); S. Egidio, per la distribuzione dei pasti e Zetema, per la fornitura dei bagni chimici. Fare rete con il territorio è un obiettivo importante che, grazie ad una positiva integrazione degli interventi, permette la realizzazione e la condivisione di obiettivi importanti” ha concluso Mammì.

Per ulteriori info e contatti – Sala Operativa Sociale: 800440022, attivo tutto l’anno 24 ore su 24