Piani di zona, mozione del Pd a Civitavecchia sull'affrancazione degli immobili - Terzo Binario News

Il gruppo consiliare del Pd nel consiglio comunale civitavecchiese ha presentato una mozione – primo firmatario Marco Piendibene – che, così come è avvenuto per il Comune di Roma, recepisce una sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che dopo 20 anni in diritto di proprietà, viene sciolto ogni vincolo per l’affrancazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona. In altre parole non sarà più necessario presentare istanza e pagare un corrispettivo per ottenerla così come ancora oggi avviene a Civitavecchia.

Se questa mozione verrà approvata impegnerà il sindaco, responsabile ad interim del Servizio 6 (urbanistica), a predisporre entro due mesi una delibera che quindi riconoscerà la cessazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo i beni già convenzionalmente in diritto di piena proprietà o oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie (così precedentemente convenzionato) allo scadere della durata della convenzione.

Di conseguenza, nessun processo di affrancazione nessun relativo atto notarile o negoziale in qualunque forma saranno più necessari quando sia già trascorsa la scadenza specifica nella convenzione. In questi casi tutti i vincoli si intenderanno già cessati e, quindi, gli immobili saranno liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli derivanti dalle convenzioni.